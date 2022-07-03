شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على قانون و4 اتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يستأنف المجلس عقد جلساته غدا الإثنين.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في مجموع المواد، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

كما وافق المجلس على 4 اتفاقيات وهى:

١-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة.

٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

٤- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.