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أمانة عمال حزب إرادة جيل تشيد برعاية الرئيس السيسى للعمال

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القاهرة - سامية سيد - أشادت أمانة عمال حزب إرادة جيل برئاسة أحمد فاوى الضبع بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمال والحرص من سيادته المستمر على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وأسرهم.

 

وأكدت أمانة العمال خلال اجتماعها أمس السبت، بحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية، أن عمال مصر يدعمون الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل عبور مصر التحديات الراهنة.

 

وأعلن النائب تيسير مطر أن عمال مصر هم قاطرة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن جميع مشروعات مصر العملاقة تقام بسواعد العمال داعيا أن يحرص العمال على زيادة الإنتاج وتفعيل دور أمناء العمال الأحزاب السياسية بصفة عامة الأحزاب تحالف الأحزاب المصرية بصفة خاصة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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