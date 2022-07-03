شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التكنولوجيا غداً بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، غداً الإثنين، عن شهر يوليو 2022، مؤكدة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكان عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أعلن من قبل صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 9 أكتوبر 2021، وتحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ولفتت الهيئة إلى أنها تقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها على حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش.