شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية لدعم مدارس العلوم وبرنامج محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 205 لسـنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المسـاعدة بين جمهوريـة مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعلــيم الأساسـي - مرحلـة ثانيـة، الموقـع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.

واعتبرت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم منظومة التعلم المصرى الأمريكي وتطويره وتحسين مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تقوية القدرات العلمية وخلق قوى عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وتحسين برنامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي الذي يساهم في القضاء على الأمية من أجل خلق وعي شعبي لدى جميع طوائف المجتمع.

• برنامج التعلم المصري الأمريكي.

• مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات.

• برامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي.

.التطوير المهني للمعلمين وتأهيلهم.