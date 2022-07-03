كيشيدا يؤكد أن مجموعة السبع تسعى لخفض قيمة النفط الروسي للنصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه يتوقع تحديد السقف السعري للنفط الروسي بنصف قيمته الحالية، مشيراً إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تعمل على إنشاء آلية تمنع شراء النفط الروسي بتكلفة أعلى من المستوى المحدد.



وقال كيشيدا: "العالم اصطدم بوضع تتداعى فيه أسس النظام القائم، لذلك من الضروري أن يتم التأكيد على أن أية ممارسة للعنف سيكون لها ثمن باهظ"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

يشار إلى أن قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) كانوا قد أكدوا في قمتهم يومي 26 و 28 يونيو (حزيران) عزمهم على تقليل الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا، واتفقوا على البدء في الحد من أسعار النفط والغاز الروسيين.