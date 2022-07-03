شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هجوم سمكة قرش على سائحة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، فور تلقي بلاغا بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

وأوضحت أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أصدر قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط الهجوم، ووجهت اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

هجوم سمكة قرش

وأكدت وزارة البيئة على أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما يزال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين، وتأسف وزارة البيئة للحادث وتتقدم ببالغ التعازي لأسر الضحيتان.

وذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، لوكالة رويترز، أن السائحة وهي نمساوية (68 عاما) قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش وكانت هناك محاولات لإنعاشها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط بالدورة الدموية بسبب الجروح والنزيف.

وأوضح مصدران أمنيان أن السائحة مقيمة في مصر منذ 5 سنوات مع زوجها المصري.

لا حوادث

ونفى محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، الواقعة، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة ولا توجد أية حوادث على الإطلاق تعرض لها سائحين، وأهاب باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبا لإثارة الرعب.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع مصور على الإنترنت يزعم أنه يظهر الهجوم على المرأة من قبل سمكة القرش بالقرب من الشاطئ نسبيا.

هجمات أسماك القرش

وكانت هجمات أسماك القرش نادرة نسبيا في المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بمصر في السنوات الأخيرة.

وعام 2020، فقد صبي أوكراني صغير ذراعه وفقد مرشد سياحي مصري إحدى ساقيه في هجوم لسمكة قرش.

وتسببت سلسلة من هجمات لأسماك القرش في مقتل سائح أوروبي وتشويه العديد من الآخرين قبالة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء عام 2010.