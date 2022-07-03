التعليم العالي تصدر توجيها يخص امتحانات طلبة السادس الاعدادي

وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناد الى التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 وما يرتبط به من برامج أكاديمية ووحدات دراسية وتوقيتات واختبارات فقد اختتمت الجامعات والكليات العراقية في الثاني من تموز الحالي امتحاناتها النهائية سواء السنوية منها أم الفصلية في تخصصات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري والتخصصات الهندسية والعلمية والإنسانية كافة".واضافت انه "شهدت أكثر من مئة مؤسسة تعليمية من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية امتحانات منتظمة خاضها مليون وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمئة وتسعة وثمانون طالبا توزعوا على خمسمئة وإحدى وخمسين كلية وأكثر من ألفين وخمسمئة قسما وفرعا علميا".

واشارت الدائرة الى انه "التزاما منها بجودة المخرجات وتطويرها فقد أجرت الوزارة الامتحان التقويمي لطلبة المجموعة الطبية وكليات التمريض في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على حد سواء وتضمنت الاختبارات مادتين دراسيتين تخصصيتين في كل مرحلة بعد المرحلة الأولى فيما كان الامتحان التقويمي شاملا في المرحلة السادسة لكليات الطب".



واوضحت انه "في هذا الصدد توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات كافة بإعلان نتائج الامتحانات النهائية في مواقعها الرسمية والشروع ببرامج التدريب الصيفي وإجراء الاستعداد والتعاون التام مع وزارة التربية لاحتضان امتحانات السادس الاعدادي وتوفير الدعم اللازم والإمكانات الخدمية الساندة والشروع بتنفيذ متطلبات العام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي يبدأ اعتبارا من الثاني من تشرين الأول المقبل".