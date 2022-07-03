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من جديد.. ريال مدريد يغازل كريستيانو بفيديو بالقميص الملكي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-03 | 12:38

من جديد.. ريال مدريد يغازل كريستيانو بفيديو بالقميص الملكي

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غازل نادي ريال مدريد نجمه السابق ، المتواجد حاليا في صفوف مانشستر يونايتد، على شبكات التواصل الاجتماعي.
وزعمت العديد من التقارير،أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، كي يشارك في بالموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "فيسبوك"، فيديو لأهداف رونالدو بقميص الميرنجي في دوري أبطال أوروبا، وكتب عليه: "كريستيانو رونالدو وأهداف دوري الأبطال قصة حب".


يذكر أن رونالدو ارتبط أيضا بالانتقال إلى وبايرن ميونخ وروما وسبورتنج لشبونة.

وكان رونالدو غادر ريال مدريد في صيف 2018، ذاهبا إلى يوفنتوس، عبر صفقة بلغت 100 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة رحيل رونالدو هذا الصيف، ويتمسك باستمراره في الموسم الجديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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