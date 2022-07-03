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بريطانيا تصر على انتصار أوكرانيا على روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إنه لا يجوز السماح بإبرام "اتفاقية مينسك جديدة"، ويجب على أوكرانيا أن "تنتصر على روسيا وتهزمها".

 

وأضافت تراس في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، أن "معاهدة السلام غير المدروسة" ستسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بإعادة تجميع قواته".

 

وتابعت الوزيرة القول: "لذلك، لا يمكننا السماح بظهور اتفاقية مينسك جديدة. أوكرانيا بحاجة إلى نصر خالص يعيد لها أمنها".

 

وأشارت تروس إلى أنها ناقشت الموضوع مع نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا، و "كل الحلفاء متفقون على هذا الهدف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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