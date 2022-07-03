الكاظمي يعلن تشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز العراقي.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، عن إفتتاح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية تستخدم الغاز العراقي في تشغيلها بطاقة 750 ميغاواط في محافظة ميسان (400 كم جنوب شرقي البلاد).



وقال الكاظمي، في كلمة خلال افتتاحه المحطّة: "نفتتح محطّة ميسان الكهربائية، وهي محطّة تنتج بحدود 750 ميغاواط، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل محافظاتنا ستستخدم الغاز المحلّي من حقول الغاز في محافظة ميسان وهو تطوّر نوعي جديد في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، وستساهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين".

وأضاف "قريباً سنفتتح محطة كهرباء عكاز بعد أن افتتحنا في الشهور الماضية محطّات الناصرية، وسامراء، والمثنى، ونعمل على تطوير محطّة الأنبار بعد أن بذلت الحكومة جهوداً استثنائية في استخدام الطاقة، ووضعت استراتيجية جديدة تعتمد على تطوير كفاءاتنا، والاستفادة من خبراتنا في وزارة الكهرباء".

وأكد الكاظمي أن "العمل ما زال جارياً في وزارة الكهرباء وضمن خطّة الحكومة على استراتيجية جديدة تعمل على توفير الطاقة وفق مجموعة من الظروف والشروط لتحسين خدمة الكهرباء في عموم العراق وأن تكون المحطّات التقليدية مركبة تنتج المزيد من الكهرباء وباستهلاك أقل للطاقة".

وأوضح أن الحكومة العراقية ماضية في "مشروع الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار، وكذلك العمل على الاستفادة من هذا الربط من أجل أن يكون العراق ممراً لنقل الطاقة بين دول الجوار.

وأشار إلى دعم قطّاع الطاقة عبر توقيع مجموعة عقود تعتمد على الطاقة الشمسية، كاشفا عن مشاريع سيتم وضع حجر الأساس لها وافتتحها قريباً.