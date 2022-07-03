"مصر للطيران" تعلن عن تسيير رحلات إضافية إلى موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف بين مصر وروسيا.



وكشفت شركة "مصر للطيران" عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف بين موسكو والقاهرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو 2022، وحتى نهاية أكتوبر المقبل 2022، على أن يكون إقلاع الطائرة من مطار القاهرة في تمام الساعة 19:00 (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، والإقلاع من مطار دوموديدوفو Domodedovo (DME) في تمام الساعة 02:25 (الثانية و25 دقيقة صباحاً بتوقيت موسكو).

وفي هذا الصدد، قالت السفارة المصرية في موسكو: "تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو أطيب تحياتها للجالية المصرية وكافة المقيمين على أراضي روسيا الاتحادية، وتتشرف بالإفادة بأن شركة "مصر للطيران" قد أعلنت عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف، اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2022، من وإلى القاهرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وسيكون موعد إقلاع الرحلات الإضافية من مطار القاهرة في تمام الساعة 19:00 (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، والإقلاع من مطار دوموديدوفو Domodedovo (DME) في تمام الساعة 02:25 (الثانية و25 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو)".

وأضافت السفارة المصرية: "هذا ويمكن الحجز والاستعلام عبر التوجه إلى مكتب "مصر للطيران" بموسكو أو إلى أقرب وكيل سياحي، وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو تلك الفرصة لتعرب عن خالص تحياتها وفائق تقديرها لأبناء الجالية المصرية وكافة المقيمين على أراضي روسيا الاتحادية وتتمنى لهم قضاء عطلات صيفية سعيدة".