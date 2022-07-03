شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: اهتمام الرئيس بمنظومة النقل الجماعى يؤكد الحرص على التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم لمحطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي الخفيف، يأتي تتويجاً لجهود الحكومة على مدار السنوات الماضية نحو تحقيق استراتيجية التوسع في إنشاء وسائل نقل كهربائية مستفيدة من خلالها بنظافتها للبيئة وسهولتها وأمنها فضلا عن أنها تتواكب مع مستحدثات التكنولوجيا العصرية .

وأوضح الجندي، في بيان له، أن منظومة النقل الجماعي في مصر شهدت تطوراً كبيراً وتم توجيه دعم ضخم من أجل تعظيمها، بما يصب في النهاية في تحسين حالة ملف الطرق والمواصلات في مصر، لا سيما في ظل معاناة هذا الملف من المشكلات والمعوقات التى كانت تواجهه لعقود .

وأكد المهندس حازم الجندي أن اهتمام الرئيس السيسي بمنظومة النقل الجماعي يؤكد حرص مصر على التنمية المستدامة للمجتمع، وتكامل منظومة النقل المصرية وتغيير ثقافة النقل الفردي أسوة بكافة دول العالم المتقدم مما يترتب عليه تخفيفا من الضغوط والازدحامات المرورية، وينعكس في النهاية على جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشار أن القطار الكهربائي الجديد (LRT) يستهدف خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط مثل مدن العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن ربطه مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، بتحقيق وفرة وقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، المميزات التي عددها وزير النقل، خلال افتتاح محطة عدلي منصور، حيث ان القطار الكهربائي الجديد يهدف إلى التكامل مع وسائل المواصلات الأخرى، حيث يستخدمه مليون راكب يوميا، 310 آلاف راكب من سيارات الإجرة و330 ألف راكب من الأتوبيس والميكروباص، و360 ألف راكب يوميا من المركبات الخاصة مما سيساهم في تطوير ثقافة النقل الجماعي في مصر.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن القطار الجديد سيساهم في تيسير حركة انتقال المواطنين، لا سيما الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مما سينعكس على حركة المرور في الشوارع وتقليل الازدحام، فضلا عن تقليل الوقود المنبعث من السيارات في الشوارع والتي تؤدي أضرارا بالغة على البيئة.