شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تغيير مسمى قانون صندوق ذوى الإعاقة إلى قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة 1 من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتى تتضمن تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

وشهدت المادة مطالبات من عدد من النواب من بينهم النائب رضا غازى والنائبة أميرة أبو شقة على أن يكون اسم مشروع القانون صندوق قادرون باختلاف الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم والاقزام، حيث قال النائب رضا غازى إن الاسم يتفق مع المادة 51 من الدستور التى تحدثت عن ذوى الإعاقة والاقزام كما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأيدت الأمر النائبة أميرة أبو شقة حيث ايدت الإبقاء على أن يكون مسمى الصندوق قادرون باختلاف لتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية مع إضافة ذوي الإعاقة للعنوان لأن الإعاقة لها قياس وحتى يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، إن تغيير عنوان القانون يشمل تغيير فى اسم الصندوق وهو يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق، ولا يوجد به اى إشكالية دستورية لأنه لا يمس مسمى ذوي الإعاقة الذى ينظمه قانون حقوق الأشخاص، لافتا إلى أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة ولم يتعرض لهذا الأمر.

كما وافق على المادة "2" من مشروع القانون التى تضمنت استبدال عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.