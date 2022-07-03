شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل قانونا نيابيا بشأن مكافحة زواج الأطفال إلى اللجنة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

ونبه المستشار الدكتور حنفى جبالى على النواب، بعدم الجلوس بالمقاعد المخصصة للوزراء، قائلا: "بعض الأعضاء متمسكين بمقاعد الوزراء، وهو ما دعا النواب الى ترك مقاعد الوزراء"، وعقب جبالى قائلا للنواب،" شكرا على الاستجابة السريعة".