شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل بشأن غرق شاب بكفر الشيخ.. والحكومة ترد: تمشيط المنطقة للوصول للجثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب محمد الصمودى، عضو مجلس النواب، بيان عاجل حول واقعة غرق شاب بمحافظة كفر الشيخ، قائلا :" شاب غرق من 5 أيام، ونحن نناشد جميع الهيئات والمسئولين ومحافظ كفر الشيخ لبحث على جثة هذا الشهيد، وتمشيط المنطقة" مقدما العزاء لأسرة الشاب وأهالي محافظة كفر الشيخ".

فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، مؤكدا أنه جاري البحث على جثة الشاب من جانب المتخصصين، متمنيا سرعة إيجاد الجثمان.

وقال "فؤاد": بالنسبة لحالة غرق الشاب فى منطقة طوبس فهناك لجان تحذيرات من النزول فى هذا المكان، مضيفا: "الإنقاذ شغالة، كما أن فرق إنقاذ القوات البحرية تقوم بدورية تمشيط المنطقة حاليا وأن شاء الله نوصل للحالة".