شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى لـ"النواب": نحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد وهتاخدوا إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجها حديثه لأعضاء المجلس، "نحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد، وسوف تأخذون راحة وتلتقون بالمواطنين فى دوائركم وتأخذون إجازة سعيدة وأول إجازة هى إجازة عيد الأضحى".

وأضاف رئيس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، "لدينا جدول مزدحم فأرجو الالتزام لإنجاز الجدول حتى تنطلقوا فى إجازة وتلتقوا بالمواطنين الناخبين".

يذكر أنه من المتوقع ان يفض مجلس النواب دور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء القادم، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة