شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سبب مثير وراء موافقة ليفربول على شروط محمد صلاح بخصوص الراتب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية البريطانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن الكواليس الخاصة بتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع كتيبة يورجن كلوب.

أسباب موافقة إدارة ليفربول على التجديد لصلاح

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الجدل ظل دائرًا حول مسألة تجديد عقد الدولي المصري طوال الأسابيع الماضية قبل أن يوقع رسميا قبل يومين حتى 2025 وسط تضارب الأنباء عن راتبه الأسبوعي.

حيث رجحت بعض المصادر أنه سيحصل على مبلغ 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه سيحصل على 400 ألف ووسط هذا وذاك يعد المصري المستفيد الأكبر من عملية التجديد بجانب جماهير الريدز.

وقالت صحيفة “ ذا صن ” البريطانية أن صلاح كان ينوي العودة لصفوف تشيلسي قبل أن يوافق ملاك ليفربول على منحه أعلى راتب في تاريخ النادي ليستمر الفرعون المصري داخل ملعب الانفيلد خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تود بولي مالك تشيلسي الجديد كان يريد ضم صلاح بعد توقف مفاوضات التجديد مع ليفربول وهو ما جعل مالكي الريدز يتراجعون عن موقفهم ويوافقون على طلب محمد صلاح بخصوص الراتب.