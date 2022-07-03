شكرا لقرائتكم خبر عن «العسومي» يلتقي بالأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC) سيتارا عياز، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأذرية باكو.

وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبل تنفيذ الشراكة القائمة مع البرلمان العربي من أجل تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الدول النامية، وبما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي.