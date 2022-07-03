انت الان تتابع خبر بعد تعليقها بسبب العاصفة الترابية.. مطار بغداد يعاود حركة الملاحة الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنويه… هام

تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 600 م ، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار …

"لذا أقتضى التنويه "

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مطار بغداد الدولي

الإعلام والاتصال الحكومي

الأحد -3تموز - 2022