'التطوير القضائي' ينجز اكثر من 34 نشاطاً خلال النصف الاول من 2022

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلن معهد التطوير القضائي، انجاز 34 نشاط تدريبي خلال النصف الاول من عام 2022، مبيناً ان (16) ورشة عمل قد انجزت خلال تلك الفترة.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "منذ بداية عام 2022 ولغاية نهاية شهر حزيران بلغ العدد الكلي للنشاطات المنجزة للمعهد اكثرمن (34) نشاط"، مضيفاً ان "النصف الاول لهذا العام انفرد بانجاز (16) ورشة عمل خصصت للقضاة والمحققين والموظفين تضمنت جوانب متعددة كـ (الفساد المالي وجرائم غسل الاموال ودعاوى الاحوال الشخصية والبحث الاجتماعي والتبليغات القضائية والخبرة القضائية) وقد شارك فيها (207) قاض ومحقق قضائي".

واشار الى انه "خصص في الفترة نفسها (13) دورة تدريبية لمنتسبي مجلس القضاء الاعلى شارك فيها (155) موظفا من جميع الاختصاصات، اما الدورات الحتمية المخصصة لمنتسبي مجلس القضاء الاعلى لغرض ترفيعهم فقد بلغت (5) دورات شملت (26) موظف".