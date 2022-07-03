انت الان تتابع خبر إيران: نرحب بالتطبيع مع هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال لقاء عقده عبد اللهيان مع مجموعات فلسطينية في دمشق، ردا على رسالة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد عبد اللهيان وفقاً لـ"إرنا"، ان "إيران ترحب بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية وإعادة فتح السفارات وبدء الحوارات السياسية".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أكد الأسبوع الماضي أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران، هو إحياء المحادثات السعودية – الإيرانية.

وأوضح زاده، أن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد.

وبين، أن رئيس الوزراء العراقي نقل نقاطا من الرياض بشأن المحادثات الثنائية مع طهران.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.

