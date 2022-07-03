بسبب العاصفة الترابية.. مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

علق مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، رحلاته الجوية بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت العاصمة.



وقالت إدارة المطار في بيان ورد للسومرية نيوز، "نود أن نوضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م، وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".