موسكو تؤكد تطويق مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية طوقت مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا.



وليسيتشانسك آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوهانسك.

وتركز روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

تعتزم أوكرانيا الكشف عن خطة هذا الأسبوع لاعادة بناء البلاد، يمكن أن تحتاج لتوفير مئات المليارات من اليورو، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الغزو الروسي الذي دمر مدنا، وأثر سلبيا على الاقتصاد وأدى لنزوح الملايين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن أشخاص لهم صلة بالأمر أن الخطة، التي تتألف من 2000 صفحة، سوف يتم عرضها خلال مؤتمر مقرر عقده يومي 4 و 5 يوليو(تموز) الجاري في مدينة لوجانو السويسرية.

وسوف تضم الخطة قائمة موسعة لمشاريع البنية التحتية والأمنية والاستثمارات في المناخ والاقتصاد الرقمي بالاضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد الـ27، التي أعلنت الشهر الماضي رسمياً أن أوكرانيا مرشحة للعضوية في الاتحاد، سوف تشارك بالجزء الأكبر من إجمالي المساعدات المالية، التي قد تتجاوز 500 مليار يورو (523 مليار دولار).