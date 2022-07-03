شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالجلسة العامة: رئيس جهاز حماية المستهلك تسبب فى أزمة بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، بيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقال راضى فى بيانه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 ألف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور.

وكشف عضو مجلس النواب، عن أن رئيس جهاز حماية المستهلك، خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور، متسائلا: هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فنى، وتابع راضى، كما أن رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخصا تم تعيينهم وكلهم أقارب وأخوة.

وأضاف، فى الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجهاز عن حل الشكوى والفصل فيها خلال ثلاث أيام، هنك نحو 48 ألف شكوى لم يتم حلها حتى الآن.

وتابع، أيضا تسبب رئيس الجهاز فى عمل أزمة فى السوق المصرى مثل أزمة السيارات.