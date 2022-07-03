روسيا تؤكد أن دول الشرق الأوسط وآسيا قد تكون سوقا واعدة لصادراتها من الأخشاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية اليوم الأحد إن دول الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى يمكن أن تصبح أسواق تصدير واعدة لمنتجات الأشغال الخشبية الروسية.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة القول :"نعتقد أن دول الشرق الأوسط وآسيا ودول أمريكا الجنوبية والوسطى يمكن أن تصبح أسواقا واعدة لمبيعات المنتجات المحلية"، لافتة إلى أن الشركات الروسية كانت تتعاون مع الكثير من الدول حتى قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الروسية تعمل بشكل استباقي على إعادة تشكيل التدفقات اللوجيستية لكل من الاستيراد والتصدير.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا مطلع أبريل (نيسان) وتضمنت حظر استيراد الأخشاب ومنتجات الأخشاب الروسية. ومن المقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ فعليا بدءا من العاشر من يوليو (تموز).