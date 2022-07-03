ما هي آخر تطورات انتشار كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 548.8 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 548 مليوناً و828 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و338 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و751 مليون جرعة.