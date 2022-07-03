موسكو تصنع فرقاطة صاروخية جديدة لسلاح بحريتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا بعملية تصنيع سفينة صاروخية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.



وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الجمعة 1 يوليو الجاري شهد مصنع آمور الروسي احتفالية خصصت للبدء بعملية تصنيع سفينة صاروخية جديدة في إطار المشروع الحكومي 20385، هذه الفرقاطة هي السفينة الثالثة التي يطورها المصنع لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع المذكور، وضمن العقود الموقعة مع وزارة الدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت عام 2020 عقودا مع مصنع "آمور" لتطوير فرقاطتين في إطار المشروع الحكومي 20380 و أربع فرقاطات في إطار المشرع 20385، وفي أغسطس 2021 بدأ المصنع بتصنيع أول سفينة من مشروع 20385، وبدأ تصنيع السفينة الثانية من هذا المشروع في 12 يونيو العام الجاري.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة نحو 104 أمتار، وعرضها 13 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2200 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М الرشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.