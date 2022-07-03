شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونا سياسيا حول قطاع النقل البحرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، صالون سياسي حول قطاع النقل البحري، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

يستضيف الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، والنائب محمود القط، عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محي الدين السايح، خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.