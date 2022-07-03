انت الان تتابع خبر بالصور.. عاصفة ترابية 'قوية' تصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت صوراً التقطتها عدسة السومرية، شدة العاصفة الترابية التي وصلت بغداد الآن وتسببت بشبه انعدام للرؤية على الطرق الرئيسة.

ومنذ بداية حلول فصل الصيف، يشهد العراق موجات متتابعة من العواصف الترابية، تتركز في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، فضلا عن محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، مسببة تسجيل وفيات ومئات من حالات الاختناق.

