ما هي أسعار الذهب اليوم في السعودية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 3 يوليو/تموز 2022، ترقبا لبداية الأسبوع بالأسواق العالمية غدا الإثنين.



والأسواق العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 218.87 ريال (58.33 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) دون تغيير ليستقر عند 191.51 ريال (51.04 دولار) وهو نفس سعر أمس.

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية أي تغير ليظل عند مستوى 164.15 ريال (43.75 دولار) وهو نفس الرقم الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.67 ريال (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 109.43 ريال (29.16 دولار).

واستقر سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية عند مستوى 6807 ريالات (1814 دولارا) كما ظل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية عند مستوى 1532 ريالا (408.31 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وسجلت أسعار الذهب نهاية تعاملات الأسبوع الماضي هبوطا دون مستوى 1800 دولار للأوقية قبل أن يستعيد المعدن الأصفر بعض عافيته ويعود للارتفاع مسجلا 1811 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية.

وتراجعت أسعار الذهب حوالي 1.6% هذا الأسبوع، وكانت قد خرجت من أسوأ ربع لها (في الفترة من أبريل /نيسان إلى يونيو/ حزيران) منذ أوائل عام 2021.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، وأدى هذا الأمر في استمرار جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.