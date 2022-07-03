سلطات دونيتسك تكشف عن عملية تحرير دونباس مستمرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

قال النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف، إن عملية تحرير دونباس مستمرة، وتتواصل عمليات القضاء على مجموعة القوات الأوكرانية هناك.



تم تحرير ليسيتشانسك، وهذا يعني أن جمهورية لوغانسك الشعبية قد تحررت بالكامل تقريبا من الاحتلال الأوكراني. والعدو يتقهقر متراجعا إلى سيفيرسك متكبدا خسائر فادحة. والقرار المعقول حاليا، البدء بدك تحصينات النازيين الأوكرانيين في منطقة سيفيرسك بالمدفعية.

ونوه بيزسونوف، بأن الفصائل الأوكرانية في تلك المنطقة حصلت على تعزيزات مؤخرا ولذلك من المستبعد أن تتراجع أو تستسلم بل ستواصل التضحية بعناصرها، لكنها رغم ذلك "لن تتمكن من كبح تقدم قواتنا".

وعانى النازيون الأوكرانيون من خسائر في أرتيوموفسك أيضا- فقدوا هناك حوالي 120 مسلحا.

وخلال اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر كبيرة في الاتجاهات الأخرى: في مقاطعة نيكولايف تم إسقاط "ميغ-29" أوكرانية، وكذلك تم تدمير 19 طائرة بدون طيار معادية. وفي مقاطعة خاركوف، دمر سلاح الجو الروسي قاعدة لتخزين الأسلحة والمعدات الحربية داخل مصنع خاركوف للجرارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 5 مراكز مراقبة وثلاثة مستودعات ذخيرة وأربعة فصائل من راجمات الصواريخ الأمريكية.

وانتقد بيزسونوف، مواصلة الغرب ضخ الأسلحة والمعدات الحربية إلى أوكرانيا، وشدد على أن هذه المساعدات ورغم ضخامتها لن تغير مسار الحرب على الجبهات وطبعا سيتم استهدافها وتدميرها.