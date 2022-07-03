رئيس بيلاروسيا يعلن إحباط هجمات صاروخية أوكرانية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت بيلاروسيا السبت، إحباط هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية في أراضيها.



وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الهجوم الصاروخي نفذ قبل 3 أيام.

وأكد لوكاشينكو، اليوم السبت في اجتماع رسمي عشية عيد استقلال بيلاروسيا: "أكرر مرة أخرى، نحن لا نسعى للقتال في أوكرانيا. لسنا بحاجة مطلقاً لهذه الحرب"، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" اليوم.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه "لا يوجد جندي بيلاروسي واحد يقاتل على أراضي أوكرانيا. لقد كنت دائماً صادقاً في هذا الأمر".

وبحسب وكالة "نوفوستي" فإن، رئيس بيلاروسيا أمر قواته باستهداف مراكز صنع القرار المعادية لبلاده إثر الهجمات الصاروخية الأوكرانية.