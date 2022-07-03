بيونج يانج تهاجم اتفاقا عسكريا بين واشنطن وسيؤول وطوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

انتقدت كوريا الشمالية الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة بشأن تعزيز التعاون العسكري.



وقالت إنه يعد تجسيدا لخطة أمريكية لتحالف عسكري مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية، الأحد.

وقال المتحدث إن "الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقي من نشر الولايات المتحدة للشائعات حول (الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية) هو توفير ذريعة لتحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وأضاف المتحدث أن "الوضع السائد يستدعي بشكل أكثر إلحاحا تعزيز دفاعات البلاد لمواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية".

وكان قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التقوا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع الماضي، واتفقوا على استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.

ويعتقد عدد من الخبراء أن كوريا الشمالية ستنشر أسلحة "نووية تكتيكية" على طول حدودها المتوترة مع جارتها كوريا الجنوبية.

ويأتي نشر الأسلحة المحتمل، بعد شهرين فقط من تهديد مستتر من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، باستخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي، فيما اعتبر "تطورا كبيرا في المواجهة الدائرة منذ عقود في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتمتلك كوريا الشمالية آلاف الأسلحة التقليدية التي تستهدف جارتها الجنوبية، وقرابة 30 ألف جندي أمريكي يتمركزون هناك.