رئيس بيلاروسيا يوجه تحذيرا شديدا للغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

هدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الغرب بشكل صريح، حال إقدام أي دولة على مهاجمة بلاده.



وقال لوكاشينكو، السبت، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال البلاد إنه "إذا وقع هجوم على بيلاروس، فإن بلاده سترد على الفور".

وأضاف لوكاشينكو، البالغ من العمر 67 عاما: "قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم"، لكنه لم يشرح بالضبط ما الذي يقصده بهذا، موضحا: "لا تلمسنا – ولن نلمسك".

وتقدم حليفتها مينسك تقدمان نفسيهما مرارا وتكرارا كضحايا لسياسات يفترض أنها معادية من قبل الغرب، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على وجه الخصوص.

ومنذ نهاية فبراير/شباط كانت هناك مخاوف من أن تنضم بيلاروس رسميا إلى الحرب إلى جانب روسيا.

واعترف لوكاشينكو بالفعل أنه في الأسابيع الأولى من الحرب تم إطلاق صواريخ روسية على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية.

وفي قمته التي استمرت يومين في مدريد، قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز الجناح الشرقي بشكل كبير وبدء عملية قبول انضمام فنلندا والسويد إلى عضويته.

ثم أعلن رئيس الكرملين فلاديمير بوتين أنه يريد الرد على النشر المحتمل لجنود حلف شمال الأطلسي في فنلندا بنشر قوات روسية أيضا.