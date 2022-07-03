02 يوليو , 2022 القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض ثلاث مسيرات معادية كانت تتجّه نحو المياه الاقتصادية لإسرائيل، مشيرا إلى أن المسيرات تابعة لحزب الله وكانت متّجهة نحو حقل كاريش للغاز.

كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل تعلن إسقاط 3 مسيرات لحزب الله كانت تتجه الى منطقة حقول الغاز في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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