عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات تابعة للدبيبة تطلق الرصاص على المتظاهرين بطرابلس الليبية

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

أطلقت مليشيا ما يعرف بـ"الأمن العام"، التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية الرصاص الحي على المتظاهرين في عدة مناطق بطرابلس، لاحتجاجهم على الأوضاع السياسية والخدمية المتردية.



وبحسب شهود عيان فقد أطلقت مليشيات مايعرف بـ"الأمن العام" بقيادة المليشياوي عماد الطرابلسي النار على المحتجين دون تسجيل أية إصابات حتى الآن، في مناطق غوط الشعال والدريبي غربي طرابلس.

جاء ذلك عقب إعلان حراك "بالتريس"، الداعي للمظاهرات والمطالب بإسقاط السلطة التنفيذية والتشريعية في ليبيا، إلى الدخول رسميًا في حالة عصيان مدني في جميع المدن الليبية حتى تحقيق مطالبهم.

وفي ذات السياق قام عدد من المحتجين بإغلاق طريق المطار والطرق المؤدية لمطار معيتيقة الدولي وحرق إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى عدد من الشوارع وسط العاصمة طرابلس ومن بينها شارع ميزران المتفرع من ميدان الشهداء.

وأضرم عدد من المتظاهرين والمحتجين على الأوضاع الخدمية المتردية في المنطقة الغربية، النيران أمام عدد من البلديات بالمنطقة الغربية منها بلدية نالوت، وبلدية بني وليد.

ويستعد المحتجون لنصب الخيام داخل ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، والدخول في عصيان مدني بطرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق والبيضاء.

وتشهد العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة منذ الجمعة امتدت إلى باقي مدن الغرب والشرق حملت مطالب سياسية متمثلة في إسقاط جميع الأجسام المتواجدة حاليا، والإسراع في إجراء الانتخابات في البلاد.