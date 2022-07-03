عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاسكتلنديون منقسمون حول استفتاء ثان على الاستقلال

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الاسكتلنديين منقسمون حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في عام 2023.



وذكرت وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية أن الاستطلاع، الذي أجرته "بانيلبيز" لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، أظهر أن 44% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43% لصالح إجراء استفتاء.

وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، وقال 3% آخرون إنهم لا يعرفون.

وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا آرائهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد حوالي 48% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال اسكتلندا - لكن ما يقرب من 47 % قالوا إنهم سيدعمون بقاء اسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة، فيما قال 5٪ إنهم لا يعرفون ما الذي سيكون عليه تصويتهم.