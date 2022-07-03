شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبحث مع طالبان رفع تجميد الأصول الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الولايات المتحدة إجراء محادثات بشأن رفع تجميد الاحتياطات الأجنبية لأفغانستان، مع وفد رفيع المستوى من طالبان، في الدوحة.

وبينما تسعى حكومة طالبان للحصول على أصول من البنك المركزي الأفغاني «دا أفغانستان»، تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيدات بأنه سيتم إنفاق المال على مساعدة الشعب الأفغاني، حسب وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، أمس السبت.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول الجمعة، أن الولايات المتحدة جددت تعهدها بتقديم 55 مليون دولار، في صورة مساعدات جديدة للناجين من الزلزال في أفغانستان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن «الجانبين ناقشا بشكل تفصيلي الإجراءات الأمريكية للحفاظ على 5ر3 مليار دولار، من احتياطات البنك المركزي الأفغاني، لصالح الشعب الأفغاني».

وفي الاجتماعات التي استمرت يومين، ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص لأفغانستان، توماس ويست. وشمل الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي، مسؤولين كبار من البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن «متقي ألقى الضوء على التغييرات الإيجابية مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة»، واصفا الوضع الأمني في أفغانستان أنه مثالي.

ونقل المتحدث عبدالقهار بلخي عن الدبلوماسي الأمريكي قوله: «إنهم يفضلون المشاركة ويسعون لاستقرار أفغانستان».

وأشاد ويست بالتوزيع الشفاف للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، مشيرا إلى أنه تقدم إيجابي.

من جهة أخرى، ذكر مسؤولون محليون أمس، أن ثمانية طلاب على الأقل بمدرسة دينية إسلامية أصيبوا في انفجار بولاية «ننكارهار» شرق أفغانستان.

وقال مسؤول إقليمي إن الانفجار وقع ليلا في منطقة «رودات»، وإن اثنين من الطلاب كانا في حالة حرجة عندما نُقلا إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، عبدالبصير زابولي، لقناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، إنه تم إلقاء قنبلة يدوية على المدرسة التي تضم أيضا مهاجع للطلاب، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. وتجدر الإشارة إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» ينشطون في أفغانستان، لا سيما في الشرق، وغالبا ما ينفذون هجمات ضد قوات طالبان والأقليات الدينية.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن داعش مسؤوليته عن هجومين منفصلين ضد تجمع لطالبان في العاصمة كابول.