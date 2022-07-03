شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يصف الاعتداء على البرلمان الليبي بالتخريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط تحذيرات سياسيين ليبيين من مخططات إخوانية لعودة البلاد إلى جحيم الحرب، وصف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، التظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة طبرق والاعتداء على مقر مجلس النواب بـ «التخريب»، فيما أدانت الأمم المتحدة الشغب وطالبت بالهدوء وضبط النفس.

وكان أغلب المدن الليبية والعاصمة طرابلس قد شهد مساء الجمعة، مظاهرات بسبب الجمود السياسي والفشل في حل أزمة إقامة الانتخابات، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية، وأبرزها قطع الكهرباء لساعات طويلة، كما طالب المتظاهرون بإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

واقتحم عدد من المتظاهرين مقر البرلمان في طبرق شرقي البلاد، فيما احتشد آخرون في طرابلس مطالبين برحيل حكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة، ومجلس الدولة الذي يرأسه القيادي الإخواني خالد المشري. وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس السبت، في حسابها على «تويتر»: ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي. وأضافت: «لكن أعمال الشغب والتخريب مثل اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق؛ غير مقبولة على الإطلاق».

ودعت المسؤولة الدولية السلطات الليبية إلى ضبط النفس في مواجهة هذه الاحتجاجات. وقالت: من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع ضبط النفس.

من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن جرائم التخريب يعاقب عليها القانون، ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأضاف في بيان للمجلس مساء الجمعة: نقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وانتشرت فيديوهات ومقاطع صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين في مدينة طبرق يستخدمون جرافات في محاولة لهدم مقر البرلمان الليبي، بعد أن أضرموا النار في القاعات، كما أظهرت صورا أخرى تصاعدا كثيفا للدخان بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات خارج مقر البرلمان.

وأعلن حراك شبابي يطلق عليه حراك «بالتريس» من ساحة العاصمة طرابلس، مطالب المتظاهرين وهي إنهاء الأجسام السياسية الحاكمة وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لقيادة البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقصر مدة.

يأتي هذا فيما قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري، لـ (اليوم): جماعة الإخوان الإرهابية وراء تحول المظاهرات من السلمية إلى العنف والفوضى والتخريب لأنها أبرز المستفيدين من عودة البلاد إلى نيران الحرب، إذ أدركوا أنهم أصبحوا خارج المشهد السياسي في حال إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا من مصلحتهم استمرار الانسداد في المسار السياسي، ثم إشعال الفوضى وعودة الاقتتال، ومن ثم إسقاط البلاد مجددا في مخطط التخريب.

وقال السياسي والدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح: الاصطفاف ينبغي أن يكون إلى جانب الجماهير وتوعيتها ومواجهة أعدائها من مأجورين يعملون لصالح المشروع الخارجي، وعلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماية الجماهير وممتلكاتها وعدم تركها للعابثين وأصحاب الأجندات المشبوهة.

وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف: المطالبة بإسقاط المجالس النيابية مطلب شرعي وحق الشعب، فمن منح الثقة هو وحده صاحب الحق في سحبها، ولكن السلمية أمر مهم جدا وضروري وعلى عقلاء الشعب الليبي، وهم كثيرون، التدخل بشكل عاجل للحوار مع هؤلاء الشباب لوقف تدمير الدولة.

وأشار الشريف إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وحكومة عبدالحميد الدبيية المقالة، دست عناصرها ضمن المتظاهرين لتحويل المظاهرات من سلمية إلى مسلحة تشهد إطلاق نار، من أجل عودة البلاد إلى العنف والفوضى.