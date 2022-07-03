شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة محملة بالقنابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اليمني أمس السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة تعز، وقال المركز الإعلامي لمحور تعز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قوات الجيش اليمني أسقطت طائرة استطلاع حوثية محملة بالقنابل في الجبهة الشمالية للمدينة بالتزامن مع قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة.

وقال المركز إن ميليشيا إيران الحوثية تواصل خرقها للهدنة، وتقصف مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب.

وأوضح أن ميليشيا الإرهاب الحوثية قصفت، الجمعة، بقذائف الهاون، مواقع الجيش الوطني بالضباب غرب تعز في إطار خروقاتها للهدنة الأممية المستمرة بشكل يومي.

ورصدت وحدات محور تعز منذ بداية الهدنة الأممية حتى الخميس، 2778 خرقا ارتكبتها ميليشيا الإرهاب الحوثية في مختلف جبهات المحور.

وقالت إن خروقات الميليشيا تنوعت بين القصف المدفعي وإنشاءات حصينة ومواقع جديدة، واستقدام تعزيزات وشق طرقات، وزرع ألغام والقيام بأعمال الاستطلاع واستخدام الطيران المسير، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش الوطني وأحياء سكنية بالقناصات ومختلف العيارات.

مشيرا إلى أن خروقات الميليشيا تركزت خلال الأسبوع الماضي في الجبهة الغربية والشمالية الغربية للمدينة.

وفي سياق متصل، تستعد ميليشيا الحوثي لخوض معركة فاصلة عقب انتهاء التمديد الأممي للهدنة مطلع أغسطس المقبل، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لموقع المشهد اليمني الإخباري.

وقالت المصادر إن الميليشيا دفعت بتعزيزات ضخمة إلى جبهات محافظة تعز قادمة من صنعاء وذمار واب، وبينت أن التعزيزات تتنوع ما بين بشرية وآليات عسكرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الدفع بتعزيزات ضخمة إلى جبهات محافظة مأرب.

وكان زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، دعا إلى التحشيد والاستعداد لخوض معركة فاصلة، بعد رفض جماعته مقترحا أمميا بفتح طرقات تعز وبقية المحافظات.