لافتات كتب عليها «الحب حلال» .. مسجد في ألمانيا يرفع علم «المثليين» قبل صلاة الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - قام المسئولون عن مسجد ابن رشد - بجوتة في برلين بألمانيا بوضع علم قوس قزح على جدرانه لدعم مجتمع الشواذ بمناسبة الاحتفال بشهر فخر المثليين.

وبحسب يورونيوز تم هذا الحدث الجمعة بحضور أمام المسجد وممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين.

وقاموا بوضع علم قوس قزح الذي يرمز للمثليين على الجدار الخارجي للمسجد الواقع في حي موأبيت المركزي قبل أداء صلاة الجمعة.

وارتدى العديد من الأشخاص الذين حضروا هذا الحدث ملصقات صغيرة تحمل ألوان قوس قزح وعبازة بالعربية والألمانية "الحب حلال".

تاريخ مسجد ابن رشد

أسس مسجد مسجد ابن رشد - بجوتة قبل خمس سنوات ويعتبر المسجد الليبرالي الوحيد في ألمانيا. يسمح المسجد للرجال والنساء بالصلاة معًا، وكذلك الانفتاح على المصلين المثليين.

ووفقا ليور نيوز قال مو الكيتاب، أحد الأئمة الستة في المسجد خلال هذا الحدث "المسجد بوفر مكانا آمنا للأشخاص الذين يختلفون، حتى يتمكنوا أيضًا من تجربة الجانب الروحي في حياتهم".

وتابع "آمل أن تظهر العديد من المساجد الأخرى أيضًا العلم بهذه الطريقة أو وضع علامات إيجابية أخرى لمجتمع المثليين".

من جهته أشار مارك-إيريك ليمان ، عضو مجلس إدارة جمعية شارع كريستوفر سي دي سي، إن تعليق العلم يرسل علامة قوية بشكل لا يصدق. من المهم حقًا إيجاد مكان للدين في مجتمعات المثليين".

وأضاف "يمكن أن يكون الناس المختلفون متدينين ويؤمنون بالله".