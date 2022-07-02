شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يشارك بالمائدة المستديرة لوزير التموين بـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى المائدة المستديرة التى استضاف خلالها المجلس الأعلى للإعلام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى للحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وخطط مواجهتها بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين بمقر المجلس بماسبيرو.

كان فى استقبال وفد التنسيقية الكاتب الصحفى كرم جبر والذى أعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذى من شأنه توضيح الكثير من الأمور حول الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الشأن الداخلى وهو الشغل الشاغل للمواطن المصرى فى الوقت الراهن.

ومع بداية اللقاء قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لم يشهدها العالم منذ أكثر من أربعين عاما حيث أنها بدأت مع جائحة كورونا والتى توقف على إثرها حركة الاقتصاد فى العالم ثم وقبل أن نتعافى من تداعياتها نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والتى ساهمت فى تفاقم الأزمة بهذا الشكل.

وأضاف مصيلحى أنه رغم ذلك فإن الدولة المصرية وبفضل تخطيطها الجيد استطاعت مواجهة تلك الأزمة حيث أنه كان الاحتياطى الاستراتيجى المصرى من الغذاء يكفى لثلاثة أشهر، ولكن عند توليه المنصب فى 2017 فوجىء بالرئيس عبد الفتاح السيسى يطلب منه رفع هذا الاحتياطى ليكفى ستة أشهر وخصص البنك المركزى 1.8 مليار دولار لذلك رغم أن وقتها لم يكن هناك كورونا ولا حرب.

وأشار مصيلحى إلى أن العالم كان يتوقع أن تتعرض مصر لأزمة طاحنة خاصة وأن القمح الروسى والأوكرانى يشكلان 80% من استهلاك المصريين إلا أن بفضل خطة رفع المخزون الاستراتيجى إضافة إلى تزامن ذلك مع موسم القمح المحلى فى مارس الماضى مرت الأوضاع بسلام.

وأكد وزير التموين أن مصر حققت 89% اكتفاء ذاتى من السكر، وأنها بمناسبة العيد تم طرح لحوم بأسعار مخفضة على سبيل المثال المجمد البرازيلى بسعر 85 جنيه والسودانى 115 جنيها للكيلو والضانى 130 جنيها بدلا من 160 و170جنيها، والحروف القائم بـ90 جنيها للكيلو، لافتا إلى وجود 39 شادرا لبيع الخراف الحية بهذه الأسعار.

وأوضح أن هناك تضافر للجهود فى هذا الشأن مع وزارة الزراعة ووزارة التضامن والأوقاف فعلى سبيل المثال تطرح وزارة الزراعة لحوم الأبقار والجاموس بأسعار مناسبة فنجد العجل القائم وزن 400 كيلو بسعر 73 جنيها للكيلو، والعجل أقل من 200 كيلو يباع بسعر 80 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتى التضامن والأوقاف علة رفع كمية اللحوم التى سيتم توزيعها هذا العام على الأسر الأكثر احتياجا لـ2000 طن بدلا من 1300طن للعام الماضى بما يكفى لـ2 مليون أسرة.

وحول ما يتم تداوله من إنتاج الخبز من البطاطا قال وزير التموين إن تلك العملية تستلزم تزويد مخابز الجمهورية بتكنولوجيا تجهيز البطاطا البيضاء من أماكن لغسلها وتنظيفها وغلايات للسلق بما يوازى 330 ألف غلاية لجميع المخابز كذلك لابد من وضع آلية لضمان غسل المخبز للبطاطا جيدا قبل استخدامها، مؤكدا أن الدولة ليست ضد الأفكار الجديدة ولكنها لابد أن يتم دراستها أولا والتأكد من توفير تكنولوجيا إنتاجها.

وعقب الانتهاء من حديثه استمع الوزير لأسئلة وفد التنسيقية والتى دارت حول المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

حضر اللقاء من التنسيقية كلا من النائبة أميرة العادلى والنائب نادر مصطفى، والنائب محمد عبدالعزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من رحاب عبدالله وأحمد مبارك، وأحمد عبد الصمد ومحمود رمزى أعضاء التنسيقية.