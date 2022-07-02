وفاة أكبر أسيرة فلسطينية تدين الاحتلال

230 شهيدا
وأشار النادي إلى أن «الأسيرة سعدية فرج الله، اعتقلت في الـ18 ديسمبر 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وهي موقوفة حتى الآن»، لافتا إلى أنه «بارتقاء الشهيدة الأسيرة يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدا». وأكد أن «حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في السجون، وتكبيرات وطرق على الأبواب، عقب استشهادها».
و تحتجز قوات الاحتلال في سجونها 4500 فلسطيني، بينهم 32 سيدة وفتاة يقبعن في سجن الدامون، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة 15 عاما.
الأسيرة سعدية فرج الله:
من بلدة إذنا الخليل
أكبر الأسيرات سنا في السجون الإسرائيلية
تبلغ من العمر 68 عاما
معتقلة من شهر ديسمبر العام الماضي
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