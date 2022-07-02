نجل بن لادن يعرض لوحاته في فرنسا

وتبدو معظم اللوحات المعروضة والتي لا يتجاوز مقاس الأكبر منها 60*80 سنتيمتراً، انعكاساً لذكريات طفولة عمر بن لادن ومراهقته.
ويقول التاجر باسكال مارتان إنّ «لوحات عمر تُباع بشكل كبير منذ أن طُرحت أعماله الأولى. ورغم أنّ المعرض لم يُفتتح بعد، إلا أن بعض اللوحات حُجزت مسبقاً، وأنه يستقطب المشترين».
ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة بين 750 و800 يورو (782 و834 دولاراً) بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو (بين 2085 و2607 دولارات). أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر «فبيعت اللوحات لهم بالتقسيط».
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