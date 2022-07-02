شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع كريستينسن - نجم جديد من تشيلسي يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم فريق تشيلسي الإنجليزي كريستينسن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الفريق الكتالوني في تدعيم الخطوط الدفاعية قبل الموسم المقبل.

وأكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه سيعلن رسميا عن صفقة خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم الخميس المقبل في حضور وسائل الإعلام الإسبانية.

وعلى الرغم من أن برشلونة نجح في التعاقد مع نجم تشيلسي مؤخرا إلا أن هناك تقارير صحفية تؤكد اقتراب برشلونة من التعاقد مع لاعب آخر من البلوز.

صحيفة سبورت الكتالونية أكدت في تقرير لها أن برشلونة أصبح قريبة للوصول لاتفاق بشأن صفقة ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة يرغب في لحاق ألونسو بجولة الفريق في الولايات المتحدة، ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد مع الفريق.

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.

