شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هالاند.. مانشستر سيتي يحصل على توقيع صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الانجليزي من الحصول على ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن خطف إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من أنياب الأندية الأوروبية الكبرى التي كانت مهتمه بضمه مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي يحصل على توقيع فيليبس

فيليبس

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن خبير سوق الانتقالات الصيفية فابريزيو رومانو قد نشر تغريده وذلك عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: “ نجح المان سيتي في توقيع كافة الأوراق التي تسمح له بالحصول على كالفين فيليبس من صفوف ليدز يونايتد”.

وأضاف رومانو:" إجتاز اللاعب يوم أمس الكشف الطبي لينضم لصفوف المان سيتي مقابل رحيل داركو جيابي لصفوف ليدز يونايتد مقابل سبعة ملايين يورو".

واختتم رومانو أن كالفين كان لديه إثنين من العروض الأخرى للحصول على توقيعه لكنه كان منفتح أكثر على الأنضمام لكتيبة بيب جوارديولا.

يُذكر أن صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن الصفقة كلفت خزائن حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي 45 مليون جنيه للحصول على اللاعب الذي رحل عن فريقه بعد 14 عامًا.