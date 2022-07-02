شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مانشستر يونايتد يُعلن رحيل حارسه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي رحيل حارس مرماه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد يعلن رحيل حارس مرماه دين هندرسون

وقال المان يونايتد أنه توصل لإتفاق مع فريق نادي نوتنجهام فورست العائد من جديد إلى البريميرليج مرة أخرى من أجل إنتقال هندرسون على سبيل الإعارة وذلك لمدة موسم واحد.

ومن المُنتظر أن يبدأ نوتنجهام فورست مشواره في بطولة الدوري الانجليزي يوم السادس من شهر أغسطس أمام حامل اللقب فريق نادي مانشستر سيتي فيما سيواجه وست هام يونايتد يوم 13 أغسطس.

ويعتبر هندرسون واحد من أفضل المواهب التي خرجت من أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لصفوف نادي شيفيلد يونايتد وبعد تألقه قررت إدارة المانيو إعادته من جديد لصفوف الشياطين الحمر.