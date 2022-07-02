شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل تشيلسي عن ضم نفاثة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو للعام الجاري 2022 عن وجود مفاجأت قوية فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية الجارية يستعد فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي الانجليزي لإبرامها.

خطوة واحدة تفصل تشيلسي عن ضم رحيم ستيرلينج

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن إدارة البلوز تشيلسي فتحت خط مفاوضات مع نادي مانشستر سيتي للحصول على توقيع الدولي الانجليزي رحيم ستيرلينج لاعب حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم.

ووجد ستيرلينج نفسه بعيدًا عن التشكيلة الأساسية وذلك بعد أن بدا جوارديولا في الزج بالثنائي رياض محرز وجريليش على الرواق الأيمن والأيسر في كثير من المباريات فيما لم يتم الدفع بخدمات الانجليزي اليافع سوى في بعض المباريات.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن الصفقة من المُنتظر أن تكلف خزائن البلوز ما يقارب 45 مليون جنيه إسترليني في أولى الصفقات التي سيتم إبرامها بواسطة الملاك الجديد الذين حصلوا على الملكية بعد الروسي رومان إبراموفيتش.