روسيا دمرت خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف

02 يوليو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع اليوم السبت أن القوات الروسية دمرت خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف باستخدام أسلحة عالية الدقة، وقصفت أيضاً ثلاثة مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا.
ونقلت الوكالات عن الوزارة أيضاً قولها إن القوات الجوية الروسية قصفت قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في مصنع للجرارات في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.
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