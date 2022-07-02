وفاة أكبر أسيرة فلسطينية تثير غضبا عارما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت وفاة أكبر أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية أمس غضبا دوليا وردود فعل واسعة، وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتحقيق دولي.

وحمل في بيان صدر عن مكتبه، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما)، مطالبا لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق في ظروف وفاتها.

وحث على ممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى في سجون إسرائيل وخاصة المرضى منهم والأطفال.

وفي السياق حمل الناطق باسم حركة «حماس» عبد اللطيف القانوع، إسرائيل تبعات ونتائج هذه «الجريمة البشعة» بحق الأسيرة المسنة فرج الله، واعتبر أن وفاتها داخل السجون الإسرائيلية «يبرهن على وحشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى وتحديدا المرضى منهم».

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن أن الأسيرة فرج الله من بلدة إذنا غرب الخليل توفيت في سجن «الدامون» الإسرائيلي، وذكر أنها أكبر الأسيرات سنا في سجون إسرائيل، وكان جرى اعتقالها وسط مدينة الخليل في شهر ديسمبر عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء.

ولم يصدر بحق الأسيرة المتوفية حكم، فيما وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية بحقها تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود.

وبحسب البيان، تواصل إسرائيل اعتقال 29 فلسطينية يقبعن في سجن «الدامون»، من بينهن اثنتان رهن الاعتقال الإداري وأسيرة قاصر.

ويرتفع بذلك عدد وفيات الأسرى داخل سجون إسرائيل إلى 230 حالة منذ عام 1967، وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، من أن عدد الأسرى المرضى في سجون إسرائيل بلغ 500 أسير وأسيرة، بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة.